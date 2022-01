Votre horoscope érotique pour 2022 est là !

L'année qui se profile va apporter son lot de succès et d'échecs sous la couette. Mais pour l'essentiel, les prochains mois seront une période d'exploration et d'éveil sexuels - nous sommes d'humeur à essayer et à adopter de nouvelles positions et de nouveaux kinks.L'année démarre durant la rétrogradation de Vénus en Capricorne, un voyage à rebours qui ralentira nos ardeurs et notre libido. Mais la planète de l'amour redevient directe le 29 janvier, mettant fin au voyage qui a commencé le 19 décembre dernier, et ravivant notre désir au passage. Ensuite, il y aura le Nœud Nord du Destin qui entre en Taureau le 18 janvier, plaçant le Nœud Sud en Scorpion et l'hédonisme au coeur de l'année 2022.Deux conjonctions inférieures de Vénus se produisent cette année : d'abord le 8 janvier en Capricorne, puis le 22 octobre en Balance. Cet aspect se produit lorsque le Soleil, la Terre et Vénus s'unissent dans le ciel pour former une étoile à cinq branches – ou un pentagramme. C'est le moment idéal pour faire des rencontres sexuelles intenses qui bouleverseront notre petit monde.