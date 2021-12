Si l'on assiste à une multitude de ruptures et de réconciliations durant cette période, Vénus rétrograde fait également revenir - vous l'avez deviné - les ex. "Parfois, les amants du passé peuvent ressurgir si toutes les problématiques ne sont pas résolues", prévient Madi Murphy, cofondatrice de The Cosmic RX et The Cosmic Revolution . "Mon conseil serait de vous rappeler pourquoi ces personnes sont des ex !". Et si c'est vous qui étiez à l'origine de tous les drames dans la relation, Madi Murphy conseille de "profiter de cette période pour assumer la responsabilité de vos actions ou comportements qui ont pu provoquer la fin de la relation, voir où vous devez vous excuser, et assumer votre responsabilité ou chercher à tourner la page pour vous rétablir." Encore une fois, c'est brutal - mais au bout du compte, tourner la page dans votre vie romantique vous aidera à aller de l'avant de manière plus saine et plus équilibrée.