“Dysmorphie de la productivité” : je n’ai jamais le sentiment de réussir

Le terme "dysmorphie de la productivité" m'est venu à l'esprit en lisant les récentes mémoires d'Otegha Uwagba, We Need To Talk About Money. Elle qualifie sa relation avec ses finances de " dysmorphie de l'argent ", un phénomène décrit pour la première fois par la journaliste spécialiste des données Mona Chalabi. "Il est possible d'avoir l'impression de ne pas avoir assez d'argent - et d'agir en conséquence - alors même que vous en avez", écrit Uwagba. En lisant ça, je me suis dit que j'avais le même problème, mais avec la productivité.