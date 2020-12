Sourcils décolorés : une tendance à la hausse sur Pinterest

Ne vous méprenez pas, nous aimons les sourcils bien définis . Mais selon Pinterest, 2021 marquera le début d'une ère de "sourcils plus provocants". On entend par là des sourcils audacieux qui bouleversent l'attendu et optent pour une approche plus artistique de l'un de nos traits de visage préférés. Plus précisément, les sourcils décolorés sont prêts à vivre un moment important l'année prochaine.