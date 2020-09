Selon le coloriste George Papanikolas , la tendance est à une couleur originale mais subtile, presque délavée. "Nous voyons apparaître des roses chauds et rougissants et des tons de pêche dorés pour l'automne", explique Papanikolas. "Le look est plus doux et plus sobre que les tons pastel, moins pigmenté et beaucoup plus nuancé".