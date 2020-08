La coloration “Money Piece” fait son grand retour cet été

"D'une certaine manière, j'ai l'impression d'être de retour au lycée", rigole la coloriste new-yorkaise Stephanie Brown , qui nous dit que le "Money Piece" est une demande en vogue dans les salons cet été. Mais au lieu de ces mèches orange et peroxyde dont vous vous souvenez peut-être dans les années 90, ces mèches qui encadrent le visage sont créées avec des tons de blond plus doux et plus subtils ainsi qu'avec des couleurs tendance comme le bleu et le rose gold. "J'ai vu tellement de déclinaisons différentes ces derniers temps, et elles ne coûtent pas cher et sont toutes faciles en DIY", explique Brown. "Vous pouvez commander un kit de décoloration sur Amazon - et comme vous ne touchez que les mèches avant de votre visage, vous n'avez pas à vous soucier d'abîmer toute votre chevelure dans le processus".