How To Find The Right Support For Your Workout With The Under Armour Infinity Bra

If you’ve survived an intense Pilates class, made it through a vinyasa yoga flow or completed an exhausting hike, you’ll know that lower impact exercise doesn’t mean low effort.

Si has sobrevivido a una intensa clase de Pilates, has superado una sesión de yoga vinyasa o has completado una caminata agotadora, sabrás que un ejercicio de bajo impacto no implica poco esfuerzo.