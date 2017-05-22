IF U C A PREG WOMAN OUT & ABOUT & FEEL INCLINED 2 SHOUT SOMETHING IN HER FACE ABOUT HOW SHE LOOKS - GET READY FOR A SHOUT BACK ON UR LOOKS ?— Chelsea Peretti (@chelseaperetti) May 22, 2017
"UR BABY LOOKS READY TO DROP!" "THANKS MISS, UR PANTS LOOK HEMMED AT A WEIRD LENGTH" Good talk— Chelsea Peretti (@chelseaperetti) May 22, 2017
"UR SO BIG!" "THANKS GIRL U LOOK LIKE U GOT A PERM IN THE 90s" take care kit love u much— Chelsea Peretti (@chelseaperetti) May 22, 2017
"THE WAY UR CARRYING ITS GOTTA BE A BOY/GIRL" "COOL! THE WAY UR FACE LOOKS I FEEL LIKE U LOOK LIKE U HAVE BAD BREATH"— Chelsea Peretti (@chelseaperetti) May 22, 2017
"WHEN ARE U DUE?" WHAT DIFFERENCE COULD IT POSSIBLY MAKE IN YOUR LIFE AS A STRANGER AT THE GROCERY STORE— Chelsea Peretti (@chelseaperetti) May 22, 2017
"ARE YOU EXCITED? IS YOUR MOM EXCITED? IS YOUR HUSBAND EXCITED?" NO NONE OF US ARE EXCITED (UNFORTUNATELY FOR THE BABY) WILL BE A WEIRD LIFE— Chelsea Peretti (@chelseaperetti) May 22, 2017
GONNA WEAR A COSTUME AT MY BABY SHOWER TO OBSCURE MY BODY FROM COMMENTARY pic.twitter.com/6uilXTxRvU— Chelsea Peretti (@chelseaperetti) May 22, 2017