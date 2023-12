Längere Wimpern dank Vaseline? Das meinen Augenärzt:innen

Fun Fact: Der allererste Mascara wurde in den 1830ern erfunden und bestand damals aus einer Mischung aus Kohlenstaub und Vaseline. Seitdem haben wir in Sachen Wimpern schon so ziemlich alles gesehen: Klebewimpern , einzelne Wimpern-Extensions , Wimpernwachstumsseren (die aufgrund ihrer potenziellen Nebenwirkungen seit einiger Zeit immer öfter kritisiert werden – zum Beispiel wegen einer Veränderung der Augenfarbe oder Fettverlusts rund um das Auge). Vielleicht kehren genau deswegen so viele von uns gerade zu den Basics zurück.