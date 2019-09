Ist der Online-Wahlkampf der Politiker*innen gescheitert?

Da lief es in den USA ganz anders. Dort konnte immerhin ein zwielichtiger Hotelier mit einer Zweitkarriere als Reality-TV-Star es trotz mangelnder Kompetenz via Twitter bis zum Präsidenten schaffen. Dort hat es wunderbar funktioniert über die Social-Media-Kanäle ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer der beiden Parteien zu erzeugen – mit bekanntem Ausgang. Sollten wir da nicht eigentlich froh sein, dass es in Deutschland eben anders ist und Politik bisher noch hauptsächlich für die Generation 40plus gemacht wird? Nein! Natürlich muss man froh sein, dass einem etwas wie Trump erspart bleibt, doch Fakt ist: Die deutschen Politiker haben den Wahlkampf im Netz verschlafen. Wir sind gespannt, wie es in vier Jahren aussehen wird.