Ich muss meine Eltern anlügen & so tun, als würde ich CDU wählen

Ich bin nicht sonderlich interessiert an Politik, „normal” für jemanden in meinem Alter, die gebildet ist, aber etwas anderes studiert, würde ich behaupten. Für die Bundestagswahlen interessiere ich mich allerdings doch, habe mir die Wahlprogramme angeschaut, dazu Gedanken gemacht und auch in meinem Freundeskreis viel darüber diskutiert. Ich bin ganz gut informiert, was da so abgeht und was leider nicht abgeht in der Politik – und genau das ist das Problem.