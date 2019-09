Ich habe seit mehr als sechs Jahren keine Diät mehr gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal auf einer Waage stand (was wirklich sehr zu empfehlen ist). Ich esse und trinke, was ich will (auch äußerst empfehlenswert). Ich bemühe mich, auf meinen Körper zu hören und sicher zu stellen, dass ich so ausgewogen und gesund lebe, wie möglich. Ich gehe viel zu Fuß; ich mache so viel Yoga wie möglich; wenn das Wetter schön ist und ich keine Angst haben muss, von einem Bus mitgenommen zu werden fahre ich Rad. Und in den letzten sechs Jahren habe ich schon beinahe gespenstisch konstant Kleidergröße 14 getragen. Noch niemals zuvor in meinem Leben als erwachsene Frau konnte ich so lange die gleichen Kleider tragen, weil ich nie länger als ein Jahr die gleiche Größe gehabt hatte. Mein Körper hatte endlich sein Zuhause gefunden.