So fand ich mich eines Nachts in einem Bordell in Manhattan wieder. Ich hatte beschlossen, den Schritt zu wagen und mich als Edelprostituierte anzubieten. Kein Dilettieren, kein kurzes Eintauchen. Ich wollte mich ernsthaft darauf einlassen, den Beruf erlernen und mehr noch, ihn zu meiner Berufung machen. Mit einer langen seidenen Robe, delikaten Perlen und Kitten Heels stand ich neben all den großen (und neben mir noch größer wirkenden), schlanken Mädchen in ihren verführerischen Outfits – und ragte heraus. Eingeschüchtert durch meine flache Brust und meine bescheidene Größe redete ich mir anfangs ein, dass ich nie würde tun können, was sie taten. Aber als ein Mädchen fragte, warum ich mein „Nachtgewand“ tragen dürfe, antwortete unsere Bordellmutter: „Weil es ganz einfach zu ihr passt!“