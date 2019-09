Zu Besuch bei der Berliner Domina Lady Kat Rix

Welche Vorurteile nerven dich am meisten?

Ein paar alte Freunde, denen ich von meinem Job erzählt habe, haben es nicht verstanden. Ich musste ihnen alles erklären - wie der Job funktioniert und wie es wirklich ist. Sie haben einfach so viele Vorurteile und denken: „Du bist Sexarbeiterin? Das heißt: Du bist ein Junkie. Du bist arm. Du siehst schlecht aus.“ Wenn du an eine Sexarbeiterin denkst, was siehst du? Du siehst eine weinende und müde, schlecht geschminkte Frau mit kaputten Strümpfen. Und wenn ich von meinem Job erzähle, haben sie genau dieses Bild von mir und fragen mich: „Was läuft in deinem Leben schief? Geht es dir schlecht?“ Aber das ist überhaupt nicht so! Wenn man diese Arbeit mit Liebe und Leidenschaft macht, dann kann das sehr wertvoll und toll sein. Alle Damen, die hier arbeiten, sind einfach wunderbar. Sie sind so leidenschaftlich und ich kenne keine Einzige, die diesen Job nicht super gern macht.



Was für eine herrlich normale und starke Frau, die eine Zufriedenheit ausstrahlt, wie ich sie selten gesehen habe. Nach dem Interview ließ mich folgender Gedanke nicht mehr los: Wir sollten öfter über den Tellerrand hinausschauen und nicht vorschnell über Menschen und Berufe urteilen. Lady Kat Rix ist verdammt stolz auf ihre Arbeit - und mal ehrlich: Ist das nicht die Hauptsache?