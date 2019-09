Geholfen haben mir bei der ständigen Arbeit an meiner Einstellung meine Familie und mein wunderbarer Freund und Freundeskreis. Natürlich dauerte es eine Weile, bis ich mich traute, mit ihnen darüber zu sprechen, was wirklich in mir vorging. Oft denkt man ja, dass man andere gnadenlos zutextet, wenn man mal wieder nur über seine eigenen Sorgen spricht. Die Krux ist aber, dass man es selbst ansprechen muss – denn man wird nicht wirklich gefragt. Und zwar nicht, weil man uninteressierte Freunde hat, sondern weil es in unserer Kultur allgemein so gehalten wird, dass man über „so etwas“ nicht spricht. Es schickt sich nicht. Krankheiten haben nichts verloren in einer Welt, die von Optimierungswahn und Selbstdarstellung geprägt ist. Oft haben Menschen, die selbst nicht betroffen sind, eine viel größere Hemmung davor, über das Thema Multiple Sklerose zu sprechen, als Menschen, die die Krankheit haben. Sie wollen nicht verletzen, nicht in der Wunde bohren. Doch wir brauchen ihren Support, wir brauchen den Spiegel, den sie uns vorhalten, und das Ventil, das sie uns bieten.