23 unverblümte Bilder zeigen, was es für den Körper bedeutet, 80 Kilo abzunehmen (NSFW)

Im Alter von 25 Jahren wog Julia Kozerski fast 160 Kg und war somit extrem übergewichtig. Wie viele, die aus so einer Situation heraus beschließen abzunehmen und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern, führte auch ihr Weg über ein geregeltes Sportprogramm und eine Ernährungsumstellung. Aber Julia Kozerski ging noch einen Schritt weiter, sie beschloss ihren Weg zu dokumentieren, in dem sie sich regelmäßig selbst fotografierte. Am Ende ihrer Reise hatte sie fast 80 kg abgenommen und dies in unzähligen Bildern festgehalten, so entstand schließlich auch die Idee zu ihrer Fotoreihe „ Half “.