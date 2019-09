In der Praxis sieht das dann in etwa so aus: durch die zunehmende Kräftigung der Muskeln entlang des Vaginalkanals ist Frau angeblich in der Lage, die Kontrolle über die Stärke der Kontraktionen selbst zu bestimmen und bei der Geburt davon zu profitieren (klingt für mich eher nach Schmerzlinderung als -befreiung, aber immerhin). Auch wenn das alles nicht verkehrt sein kann – die Tatsache, dass die Methode auf einen russischen, wohlgemerkt männlichen Ingenieur zurückzuführen ist, scheint mir dennoch etwas befremdlich. Vladimir Muranivski befasste sich in den 1960er Jahren mit der Frage, warum europäische Frauen im Vergleich zu asiatischen so viel mehr Probleme bei der Geburt hätten. Seine Beweggründe hierfür habe ich leider nicht rausbekommen, wohl aber seine Antwort: die fand er nämlich im Niveau der Intimmuskulatur, die in östlichen im Gegensatz zu hiesigen Kulturen von kleinauf trainiert wird.