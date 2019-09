Der wahre Grund, warum deine Hände immer kalt sind

Wurdest du auch schon mal „das eiskalte Händchen“ getauft? Fühlen sich deine Finger manchmal an wie Eiszapfen? Deine Hände wollen partout nicht warm werden? Nun: Du bist nicht allein. Vielen von uns in der Redaktion geht es ähnlich. Vor allem bei Frauen hört man häufig von diesem Symptom. Und obwohl kalte Hände in den meisten Fällen nichts Fatales bedeuten, sind sie dennoch einfach nervig.