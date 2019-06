Vielleicht hast du zum Beispiel an heißen Tagen mehr Lust auf leichtere, wasserhaltige Nahrungsmittel, weil sie erfrischender sind als warme Hausmannskost. Oder vielleicht hast du auch keine Zeit, am Tisch eine „richtige“, große Mahlzeit zu essen, weil in deinem Sommerurlaub eine Fahrradtour durch Frankreich machst. Und deswegen machst du lieber mehrere kleine Pausen und snackst ein bisschen auf der Picknickdecke oder einer Bank am Wegrand. Auch die Gesellschaft kann einen Teil zu deinem Essverhalten beitragen, denn unsere Diätkultur besagt, wir müssten wegen der Bikinifigur weniger oder leichter essen. Was natürlich absoluter Schwachsinn ist, wie du hoffentlich weißt. Hast du einen Bikini und eine Figur? Dann hast du auch eine Bikinifigur. Ich liebe diesen Spruch!