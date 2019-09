3 Roadtrips, die du unbedingt mal gemacht haben solltest

Manche schätzen die Ruhe der Natur, gerade dann, wenn man sonst eher einen stressigen Alltag hat. Denn in der Natur kannst du so richtig die Seele baumeln lassen und die Zeit mit deinen Freund*innen genießen. Oder du fährst mit deinem Lieblingsmenschen, denn an einem eher abgelegenen See seid ihr ganz für euch, das ist heutzutage ja der wahre Luxus. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Picknick am See, Nacktbaden mitten in der Nacht oder Sterne gucken? Das geht übrigens auch. Wenn es etwas frisch wird, denn durch das Panorama-Schiebedach könnt ihr im Wagen sitzen und habt trotzdem eine tolle Sicht auf den Himmel. Morgens könnt ihr dann direkt in den See hopsen und euch erfrischen und danach in der Sonne chillen oder du packst deine Freund*innen ein und ihr fahrt an den nächsten See.