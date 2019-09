Verschleierungsverbot: „Es ist einfacher einen Nikab anzulegen, als ihn abzulegen!“

Während meines Studiums in Heidelberg hatte ich eine türkische Freundin. Sie ist bis heute die einzige Frau, die ich kenne, die ihr Gesicht in der Öffentlichkeit nicht zeigen wollte und es lieber hinter einem Nikab versteckt hat. Der Nikab ist eine Form der Vollverschleierung, wie sie vor allem in Saudi-Arabien getragen wird. Ein schwarzer Gesichtsschleier bei dem nur die Augen zu sehen sind, wird über einem Kopftuch, das man Hijab nennt, getragen und durch einen weiten Rock oder ein langes Kleid namens Abaya ergänzt. Letzteres trug die besagte Freundin nicht sehr konsequent. Aber egal, was sie anhatte, das Kopftuch passte farblich immer perfekt dazu. Nur der Nikab war schwarz und ließ ihre tiefbraunen Augen leuchten. Sie trug diese Verschleierung aus freien Stücken. Ich konnte das nie so recht nachvollziehen und glaubte zumindest am Anfang, dass sie sich damit einfach einem jahrelangen, anerzogenen Druck von außen beugen würde, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ich musste meine Meinung allerdings revidieren, denn ihre Schwestern trugen im Gegensatz zu ihr keinerlei Kopfbedeckung. Zumindest in ihrer Gegenwart kam ich deswegen oft nicht umhin, meine grundsätzliche Einstellung zur Vollverschleierung als ziemlich anmaßend zu empfinden. Immerhin wirkte sie alles andere als unglücklich. Irgendwann hatte ich mich an die zwei Gesichter meiner Freundin gewöhnt und hörte auf zu fragen. Sie entschied, wann sie wem ihr Gesicht zeigen würde. Das war okay für mich, auch weil sie eigentlich eine durch und durch moderne Frau war. Aus eben diesem Grund hoffte ich aber auch immer, dass sie irgendwann erkennen würde, was die Verschleierung für viele andere Frauen, die nicht ihre Freiheiten genossen, nun einmal war: ein Werkzeug der Unterdrückung.