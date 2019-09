Warum eine junge Muslima Kanye West für seine Models feiert

„Modest ist ja ein sehr breitgefächerter Begriff. Man kann sowohl Jeans als auch eine Abaya tragen, wenn man sich modest kleidet.“ Außerdem schließen sich Modest Fashion und Haute Couture nicht aus. Auch Dolce & Gabbana haben schon eine Abaya-Kollektion herausgebracht und bedienen somit die modischen Bedürfnisse vieler Frauen im arabisch-muslimischen Raum. Rahoma selbst nennt ihren eigenen Stil auch modest, orientiert sich jedoch an „aktuellen Trends in Deutschland und dem Rest der westlichen Welt. Und wenn mal etwas kürzer Geschnittenes im Trend ist, versuche ich es einfach ein wenig bedeckter umzusetzen, sodass es trotzdem derselbe Trend ist, nur eben einfach für mich passend.“ Zu ihren Stilvorbildern gehören vor allem die Londoner Youtuberin Dina Tokio und die New Yorker Bloggerin Maria Alia . Neben Kanye West präsentierte im Übrigen auch Designerin Anniesa Hasibuan ihre erste Kollektion auf der NYFW, die ganzheitlich aus Modest Fashion bestand. Dass es in Deutschland noch keine Designer und Labels gibt, die sich mit modest Mode führen, findet Rahoma zwar schade, „aber es gibt so viele ausländische Onlineshops, sodass man auch in Deutschland an wirklich schöne Kleidung kommt, die modest ist.“ Wenn wir uns die Fashion Week so anschauen und uns mit Asma unterhalten, können wir entgegen vieler Ereignisse und trüber Prognosen für 2017 glatt wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass den Jungen absehbar auch mal das Wort überlassen wird – in der Mode und überall.