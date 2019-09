Sightseeing mal anders: Bei dieser City Tour lernst du die Modeszene Berlins kennen

In Berlin kann man nicht nur hervorragend in schönen Cafés entspannen, am Kanal die Sonne genießen oder sich piercen lassen, sondern genauso gut coole Labels aus der Hauptstadt entdecken. Denn auch wenn man Deutschland immer wieder vorwirft, überhaupt gar nichts mit Mode zu tun zu haben, beweisen zahlreiche Designer und Designerinnen aus Berlin das Gegenteil. Nur sind die eben leider oft nicht so bekannt, dass sie dir beim Shoppingbummel am Wochenende im Schaufenster begegnen.