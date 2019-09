Was die in den letzten Tagen des Berliner Sommers am liebsten tragen, hat unser Fotograf in dieser Woche für euch eingefangen. Vom luftigen Slipdress über sportliches Bauchfrei bis hin zum praktischen Rucksack; Casual ist wie so oft hier das Stichwort. In unserer Slideshow entdeckt ihr heute die Looks für einen sonnigen Herbst in der Haupstadt. Das magische Berliner Licht gibt's inklusive!