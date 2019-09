Diese Looks beweisen jetzt, dass die Kritik an Berliner Mode so last season ist

Die Looks des Designerduos haben wir im Studio im Prenzlauer Berg inszeniert. Doch für ihre Shows suchen sich Perret Schaad immer wieder neue Locations. So zeigten sie schon im Baumarkt an der Yorckstraße oder in der neuen Nationalgalerie. „Die Berlin Fashion Week unterstützt die Labels organisatorisch sowie finanziell. Außerdem sind wir in die Stadt verliebt und haben eine große Freude daran, die unterschiedliche Orten in der Stadt zu entdecken und sie für unsere Shows zu nutzen.” sagt Johanna Perret.