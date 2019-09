Was beeinflusst heute den Stil junger Berlinerinnen?

Marie: Bei mir sind es Neukölln und Mitte. In Neukölln wohne ich und hier fühle mich am wohlsten. Ich mag es, so viele türkische und arabische Einflüsse und Menschen um mich zu haben. Außerdem habe ich habe früher schon hier gelebt. Es ist einfach mein Zuhause. In Mitte bin ich, wenn ich ein Kontrastprogramm zu Neukölln will. Alles weiter östlich (Friedrichshain, Prenzlauer Berg) ist für mich No-Go-Area. Ich bin ein Westkind.