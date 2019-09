Natürlich ist uns bewusst, dass wir uns preislich mittlerweile im Luxussegment befinden und daher nur eine gewisse Klientel bedienen können. Alle unsere Teile sind Einzelstücke und werden aus Vintage-Stoffen und Vintage-Seidentüchern von Hand in Berlin gefertigt. Das ist natürlich für uns wahnsinnig teuer, was Produktion und Materialeinkauf angeht. Wir arbeiten einfach nur mit den besten Stoffen. Es gibt genug Schrott auf dem Markt. Wir schütteln oft den Kopf, wenn selbst teure Labels in Billigländern produzieren lassen. Das war uns von Anfang an klar, dass das für uns nicht in Frage kommt. Die Zeit seit Launch unserer Labels war turbulent. Manchmal ging es uns zu langsam und dann wieder richtig schnell. Wir glauben dennoch daran, dass ein bedächtigeres Wachstum ein gesünderes Wachstum ist. Wir wollen gar nicht zu schnell hoch gepusht werden. Wir wollen lieber in den richtigen Läden stehen anstatt überall. Dafür nehmen wir auch eine längere Wartezeit in Kauf.