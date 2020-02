Dieser Prozess braucht aber seine Zeit. Und wie könnte man sich diese Zeit besser vertreiben, als mit ein paar Büchern? Es ist ja eigentlich sowieso paradox, dass Trennungen sich immer sehr persönlich anfühlen und dennoch eine fast universelle Erfahrung sind. Damit wir nicht vergessen, dass so gut wie jeder Mensch mindestens einmal im Leben diese Erfahrung durchmacht, haben einige kluge und brillante Köpfe ihre eigenen Erfahrungen mit Verlust, Trauer und Trennung auf Papier festgehalten. Ihre Stories können eine Art Leitfaden für dich sein; sie können dich in eine andere Gedankenwelt entführen oder sie bringen dich einfach mal wieder so richtig zum Lachen. In jedem Fall helfen dir diese Bücher vor allem Tage wie den Valentinstag zu überstehen!Also, klick dich durch die Slideshow und finde deine neue Gute-Nacht-Lektüre.