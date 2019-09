5 effektive Tipps, wie du wirklich aufhörst zu schnarchen

Was passiert eigentlich, wenn man schnarcht? „Eine Vibration des Weichgewebe der Kehle“, sagt Dr. Maria Suurna , eine Hals-Nasen-Ohrenärztin am New York Presbyterian Krankenhaus. Wenn man schläft, entspannt sich der Halsmuskel. Das führt dazu, dass die Luftröhre sich verengt und die vorbeiströmende Luft geräuschvolle Vibrationen beim Atmen macht.