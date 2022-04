The Dropout ist die Betrugsstory, die wir uns gewünscht haben

Holmes schafft es, in der Tech-Bro-Ära der 2010er die Karriereleiter zu erklimmen, in der Frauen dazu ermutigt (wenn nicht gar gezwungen) werden, stärker, fieser und ehrgeiziger zu sein als ihre männlichen Kollegen. Dazu verlässt sich Holmes auf ihre Girlboss-Mentalität , für die sie sogar nach Bekanntwerden ihres Betrugs teilweise gefeiert wird, weil es ihr gelingt, einige der mächtigsten Männer der Welt um einige Millionen zu bringen. Schon früh in der Serie sehen wir Holmes nach einem vermeintlichen sexuellen Missbrauch in Stanford, den ihr niemand zu glauben scheint (sie hat den Missbrauch inzwischen vor Gericht genutzt, um ihre Motivation für ihren Studienabbruch und die Gründung von Theranos zu rechtfertigen). Dennoch ist sie diejenige, die ihre Eltern deswegen trösten muss: „So etwas wird mir nie wieder passieren.“ Diese Szene steht im starken Kontrast zu einer anderen, in der wir sehen, wie sie ihr Gesicht vor dem Spiegel verzerrt, verschiedene Mimiken und Stimmen ausprobiert. Dann lässt sie gezielt bei einem Business-Verhandlungsgespräch die Tränen fließen, um ihr Gegenüber zu manipulieren. Und später, in einer schockierenden Szene, führt sie klinische Tests an hoffnungsvollen Krebspatient:innen durch – in dem Wissen, dass ihr Gerät nie funktioniert hat. Elizabeth Holmes ist eiskalt.