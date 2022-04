Roar zeigt die Absurditäten, denen Frauen von heute gegenüberstehen

In der ersten Episode mit dem Titel „Die Frau, die verschwand“ spielt Issa Rae (Insecure) eine Autorin, die nach Los Angeles reist, um ein Team voller schmieriger, selbstgefälliger, weißer Hollywood-Führungskräfte zu treffen, die ihre Memoiren verfilmen wollen. Ein Traum, oder? Das bedeutsame Treffen nimmt aber eine albtraumhafte Wendung, als diese ankündigen, dass sie ihre Geschichte stattdessen in ein Virtual-Reality-Erlebnis verwandeln wollen. Die Autorin hasst die Idee und besteht darauf, dass sie diese Arbeit unter diesen Umständen nicht machen will, weil sie weiß, dass ihr Trauma auf diese Weise zum Vorteil der anderen genutzt werden wird. Obwohl sie sich wortgewandt ausdrückt und all die richtigen Fragen stellt, fangen die Führungskräfte an, sich einander komische Blicke zuzuwerfen. Sie versuchen, sie zu beruhigen, bieten ihr ein Glas Wasser an und sagen ihr, dass es in Ordnung sei, nervös zu sein. Dann dämmert es ihr: Trotz all ihrer lautstarken Proteste können sie sie buchstäblich nicht hören. Für sie sitzt sie schweigend da und schmollt. Sie wird langsam unsichtbar. Mit Anspielungen auf Get Out ist das eindeutig eine Allegorie auf die Art und Weise, wie weiße Leute Schwarze Menschen zum Schweigen bringen, aber aus ihrem Schmerz und ihren Erfahrungen Kapital schlagen. Die letzten Momente der Episode, in denen zu sehen ist, wie eine glamouröse Gruppe von Influencern den rassistischen Schmerz ihrer Kindheit durch VR-Headsets als eine Form der Unterhaltung erlebt, sind gelinde gesagt verstörend.