In einer Zeit, in der die Brust immer noch in erster Linie als Objekt für Sexualisierung und nicht der elterlichen Fürsorge gilt, bieten diese Porträts einen radikalen Einblick in die Art und Weise, wie das Stillen eine Person sowohl körperlich als auch geistig verändern kann. Es ist ein Einblick in etwas, das aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen häufig versteckt stattfindet.