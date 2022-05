Photos : un regard intime sur les réalités de l’allaitement

C'est pour cette raison qu'elle a décidé d'ouvrir la réflexion sur l'allaitement à travers le regard de femmes qui ont choisi d'allaiter. En montrant la diversité de leurs expériences, elle a voulu créer quelque chose qui ne soit pas nécessairement un plaidoyer pour ou contre l'allaitement, mais plutôt une présentation honnête du processus. Le résultat : sa série photo, Milk Les portraits et les récits des mères qui y ont participé offrent une vision intime de l'une des fonctions les plus naturelles du corps humain. Ils documentent les sentiments complexes que ces mères éprouvent à l'égard de l'allaitement au sein : des sentiments les plus forts tels que la proximité et le lien entre la mère et l'enfant, aux sentiments les plus sombres tels que l'impression d'être une "mauvaise mère" ou de ne pas apprécier le processus.