Meine Spielsucht kostete mich über eine Million Euro – und ich bin erst 28

Rückblickend erkennt Stacey, wie stark sich die Sucht auf ihre geistige Gesundheit und Lebensqualität auswirkte. „Ich kann mich in diesen acht Jahren an keinen Zeitpunkt zurückerinnern, an dem ich glücklich war“, gibt sie zu. „Das war, als hätte mein Gehirn alles abgeschaltet, was nicht mit der Sucht zu tun hatte. Ich lief in ungewaschenen Klamotten rum, kümmerte mich gar nicht um mich und dachte an nichts außer das Glücksspiel und Geld. Ich war durchgehend traurig, weil mir außer dem Zocken nichts in meinem Leben irgendwas bedeutete. Ich hasste mich selbst – ich schämte mich und fühlte mich so schuldig. Die Depression und Angst waren der Horror .“