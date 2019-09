Als Prominenter muss kann man die volkstümliche Regel der geheimen Wahl wohl nicht so ernst nehmen. Viele deutsche Stars nutzen ihr Social Media Following und ihre Bekanntheit als Plattform, um sich, so kurz vor der Bundestagswahl, auch politisch zu äußern. Bei welcher Partei sie am 24. September ihr Kreuz machen werden, verrieten im Vorfeld beispielsweise Sängerin und Influencerin Lena Meyer-Landrut, Neu-Hotelier Till Schweiger sowie der Showmaster & Moderator Klaas Heufer-Umlauf. Zudem durften am vergangenen Wochenende Sportgrößen – plus der schwangeren Spielerfrau Cathy Hummels – die Kanzlerin zur ersten Kinderpressekonferenz treffen und das nur wenige Tage nachdem die Amtsinhaberin für ihr Meeting mit Sophia Thomalla einen bundesweiten Shitstorm kassierte. Man merkt, die Frau mit den ruhenden Raute-Händen setzt auf prominente Unterstützung, doch auch ihr Herausforderer, SPD-Mann Martin Schulz sowie die Kandidaten von FDP, den Grünen und den Linken haben einige Fans im Star-Universum. Wer wen wählt, erfährst du in der Galerie. #machdeinkreuz