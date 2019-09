Ich bin Mitte dreißig, junge Mutter, selbstständig und digital. Und ich fühle mich von keinem der Kandidaten in irgendeiner Form angesprochen. Ich lebe offensichtlich in einer völlig anderen Lebenswelt und Wahrnehmung als die Kandidaten. Aber ich möchte eines loswerden: Ich kann ziemlich gut moderieren. Besser als Strunz allemal. Und zur Not ziehe ich mir auch einen weißen Blazer an. Und dann will ich in vier Jahren dort stehen und all die wichtigen Fragen stellen – zu Bildung, Wirtschaft, Wohnraum, Gleichberechtigung und Lohngleichheit, Rechte für Alleinerziehende, LGBTI, Digitalisierung und Inklusion. Und zu all den anderen Themen, die so elegant unter den Tisch gefallen sind. Dann muss ich zumindest nicht mehr twittern, sondern kann den Kandidaten direkt ins Gesicht springen. Und wenn mir eines an diesem Abend so richtig egal sein wird, dann, ob irgendjemand vorher in der Kirche war.