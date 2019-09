Wieso ist deutscher Wahlkampf so unzeitgemäß?

Was bitte sollen Sprüche wie „Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben“ oder „Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit“ für Emotionen in mir als Wählerin auslösen? Natürlich wollen wir alle ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Und ja, die meisten werden auch Gerechtigkeit wollen. Wie man „wir“ oder „Gerechtigkeit“ jetzt auslegt, ist eine ganz andere Frage, aber im Prinzip sind die Wahlsprüche der zwei größten Volksparteien nichts anderes als abgedroschene Floskeln. Ich glaube, generischer sind nur die Produkttexte in dem lokalen Einkaufskatalog, der wöchentlich in meinem Briefkasten landet.