Sexparties umgibt ein gewisser Mythos. Für viele ist die Vorstellung etwas, von dem man uns beigebracht hat, dass es privat ist, in der Öffentlichkeit zu tun gerade weil es ein Tabu ist besonders spannend. Der damit verbundene Gedanke an sexuelle Ausschweifungen und vollkommener Hingabe reizt unsere Neugier nur noch viel mehr. Außerdem haben sich ein paar zugegebenermaßen recht unrealistische Erzählungen von Sexparties (ja, ich rede von dir, Eyes Wide Shut) in das gesellschaftliche Bewusstsein gemischt, was am Ende alles in allem zu einem ziemlich verqueren Verständnis davon, was so eine Orgie alles beinhaltet, geführt hat.