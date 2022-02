Bist du sicher, dass du auch richtig atmest?

Ally Maz, leitende Atemtherapeutin und Yogalehrerin bei Open , einem Studio für Achtsamkeit, erzählt Refinery29, dass viele von uns in den oberen Brustkorb anstatt in den Bauch atmen, was wir eigentlich tun sollten. Diese kurzen, flachen Atemzüge aktivieren unser sympathisches Nervensystem, das automatische Körperfunktionen wie unsere Herzfrequenz und unseren Blutdruck reguliert. Es löst auch unsere Flucht-oder-Kampf-Reaktion aus. Das bedeutet, dass diese flache Atmung dazu beiträgt, uns in einem ständigen Stresszustand zu halten. Wie sich herausgestellt hat, schadet uns unsere normalerweise monotone Körperfunktion mehr, als sie uns nützt.