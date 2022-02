Êtes-vous vraiment sûr·e de respirer correctement ?

Cela semblait assez simple, alors je me suis lancé. La semaine dernière, j'ai essayé de prendre conscience de moi-même, de remplacer mes respirations courtes et superficielles par des inspirations plus profondes et plus intentionnelles dans mon diaphragme. Et ça a été plus difficile que je ne le pensais. Au lieu de me fier à mon instinct pour respirer, je devais essayer consciemment de respirer d'une nouvelle manière, plus attentive. Je me préparais, j'essayais de respirer intentionnellement et sainement, puis j'étais distraite et je recommençais à respirer "normalement". La respiration, je suppose, n'est pas aussi facile que je le pensais.