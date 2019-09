Ob sich jederzeit ohne Hose durch die Wohnung zu sprinten oder die alleinige Macht über das Serienprogramm zu haben, lebensverändernd auswirkt, konnte bisher nicht wissenschaftlich erwiesen werden. Dafür aber sehr wohl, dass Paare nicht pauschal das glücklichere Leben führen.Bei der jährlichen Konferenz der American Psychological Association räumte Wissenschaftlerin Bella DePaulo von der University of California Santa Barbara jetzt mit Vorurteilen auf, berichtet die Huffington Post : Wenn es um persönliches Wachstum und soziale Kontakte geht, haben Singles die Nase vorn.In der National Survey of Families and Households wurden die Aussagen von 1.000 Langzeitsingles und 3.000 gleichaltrigen, verheirateten Teilnehmern in den USA verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass Singles ihre persönliche Entwicklung in einem Zeitraum von fünf Jahren höher bewerteten als die verheirateten Personen. Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wurden dabei besonders hervorgehoben.Außerdem zeigte eine Analyse der National Survey of Families and Households und der General Social Survey, in der regelmäßig Erwachsene in den USA befragt werden, dass Singles soziale Kontakte regelmäßiger pflegen.Das sind nur zwei der Studien, die DePaulo anführt, um zu zeigen, dass es für Einsamkeitsklischees rein wissenschaftlich gesehen, keinen Grund gibt. Ganz im Gegenteil: Die Wissenschaftlerin sieht darin eine Konstruktion, die einfach zu erklären ist. Sucht man in der PsycINFO-Datenbank nach Studien zu unverheirateten Menschen, bekommt man zwar über 800 Ergebnisse angezeigt, doch „nur wenige der Studien waren darauf angelegt, etwas Neues über Singles zu lernen. Üblicherweise sind Singles die Kontrollgruppe in Studien, die etwas über die Ehe herausfinden wollen“, so Bella DePaulo zu ihrer Analyse Soll heißen? Happily ever after zu leben funktioniert in allen Facetten: Ob man dafür ein Prinz, eine Prinzessin oder einfach gerade niemanden braucht, entscheidet man am besten einfach selbst.