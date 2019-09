Sextipps aus den alten Schriften – kein muslimischer Gelehrter provoziert so wie er

Im Hamburger Stadtteil Billstedt steigt Ali Ghandour aus der U-Bahn in einen grauen Nachmittag. Er ist auf dem Weg in die Ibrahim-Khalil-Moschee. Seit acht Monaten unterrichtet er jede Woche dort. Mit seinen Schülern diskutiert er, was das Wort "Ungläubiger" bedeutet oder wie Gebetsvorschriften zu verstehen sind. So will er auch den Jugendlichen vermitteln, wie offen der traditionelle Islam in Wirklichkeit ist. Dass er hier unterrichtet, hat eine Vorgeschichte: Im vergangenen Jahr reiste ein Mädchen, das auch diese Moschee besuchte, nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. Ihr Vater nahm sich daraufhin das Leben. Die Muslime in Hamburg wollen vermeiden, dass so etwas noch einmal vorkommt. Deshalb baten sie Ghandour, regelmäßig mit ihren Kindern zu sprechen vielleicht würden sie ja auf ihn hören, seine Cartoons mögen sie schließlich auch.