Mit Selbsthypnose schlechte Angewohnheiten überwinden – klappt das?

Der zweite Teil des Seminars widmet sich der Palmtherapie und dem EFT-Klopfen. «Beides sind Methoden, die unglaublich simpel zu erlernen sind, die aber meinen Patienten oft dabei helfen, Ängste zu therapieren», sagt Ricklin. Simpel trifft zu: Bei der Palmtherapie werden zwei Punkte auf der Handfläche gedrückt – zwischen Daumen und Zeigefinger und auf einem Punkt der Lebenslinie. Drauf gedrückt, Angst weg? Das Prinzip sagt ja – die Stimulierung der Nervenpunkte soll Ängste in einer Stresssituation lindern. Bloss kann ich es nicht ausprobieren: Weder verspüre ich im Seminarraum die geringste Angst, noch gerate ich im Monat meines Selbstversuchs in eine Situation, die mir den Schweiss in den Nacken treibt. Auch die dritte Methode, das EFT-Klopfen, nehme ich mehrheitlich als Beobachterin wahr. In einer gleichbleibenden Abfolge wird mit mehreren Fingern auf verschiedene Punkte des Kopfs und des Oberkörpers geklopft. Währenddessen wechselt sich die Vorstellung einer Stresssituation mit einer positiven ab. Was lustig aussieht, soll ebenfalls Ängste lösen können. Tatsächlich scheint es bei drei Teilnehmerinnen, an denen Ricklin die Methode vorführt, gemäss eigenen Aussagen zu wirken. «Durch das Klopfen werden verschiedene Akupunkturpunkte stimuliert. Durch das konstante Klopfen dieser Stresslinderungspunkte und die psychologischen Situationswechsel werden solche Stresssituationen unterbrochen und durch positive Affirmationen abgeschwächt, sagt man. Mir selber genügt der Fakt, dass es bei vielen meiner Patienten funktioniert.» Ricklins Einstellung finde ich erfrischend. Vor seiner Hypnoseausbildung ursprünglich lang in einer Kaderfunktion in der Informatikbranche tätig, haftet ihm vielleicht deshalb ein gesunder Pragmatismus an. Wenig Eso-Hokuspokus, dafür handfeste Erfolge, so scheint es.