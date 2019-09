Haare hoch! 12 schnelle Sommerfrisuren, die du bei Hitze tragen kannst

Morgens um Acht zeigt das Thermometer schon 30 Grad an. Die Klimaanlage gibt den Geist auf, das Freibad hat Einlassstopp und in der überfüllten Bar trinkst du Wasser statt Wodka, einfach weil du so durstig bist. Kurz gesagt: Es ist Sommer und es ist heiß. Höchste Zeit, dir deine Haare hochzubinden und deinem Nacken eine kleine Abkühlung zu geben. Ein einfacher Dutt ist zwar schnell gemacht, auf die Dauer aber vielleicht ein bisschen langweilig.