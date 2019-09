Diese Fotografin zeigt Frauen, die Frauen lieben, um mit Vorurteilen aufzuräumen

Vor drei Jahren stand die heute 28-Jährige vor einer Wand, irgendwo in Sarajevo. „Darauf stand in Rot Q REVOLT geschrieben“, erzählt sie. Zwei Worte, die die Art Director und Fotografin von nun an begleiten sollten. Das wusste sie damals aber noch nicht. Rita, die in Portugal geboren und aufgewachsen ist, reiste mit einer gemeinsamen Freundin durch Kroatien und Bosnien und Herzegowina. Dort wurde ihnen einmal mehr bewusst, dass ihr Leben und ihr Umfeld ganz anderes aussehen könnte, wenn sie nicht in ihrer Wahlheimat Berlin leben würden.