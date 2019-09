Wie lange Menschen wirklich warten, bevor sie zum ersten Mal Sex miteinander haben

Wie wir schon sagten: es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Wann man mit jemandem schlafen will scheint eine ziemlich individuelle Angelegenheit zu sein; jeder geht damit anders um. Aber was führt Paare dazu, an bestimmten Momenten ihrer Beziehung endlich in die Kiste zu hüpfen? Und wie beeinflusst dieses Timing ihre Bindung zueinander? Um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, haben wir Frauen in Langzeitbeziehungen gebeten, uns Einblick in ihr Sexleben zu geben.