Wie es ist, einen Tag nach einem Terroranschlag an diesem Ort zu feiern

„Negativem muss man mit Positivem begegnen,” denke ich erneut und sehe auf einmal glasklar, dass das für mein eigenes Leben ebenfalls gilt. Ich schicke mentale Danksagungen ans Universum, fühle mich leicht und frei und erfreut. Das Leben ist schön, die Welt ist schön und jeder Mensch trägt eine innere Entscheidungsgewalt in sich, das Leben und die Welt noch schöner zu machen. „Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive hate, only love can do that," sagte einst Martin Luther King Jr. und nie fühlte ich dieses Zitat so wie in diesem Moment. Es steckt in jedem von uns selbst, diese Welt zu einem besseren, schöneren und liebevolleren Ort zu machen. Und auch wenn das verkappt romantisch, naiv oder zu leicht daher gesagt scheint, so habe ich doch immer daran geglaubt, dass Liebe am Ende siegen wird und so will ich auch weiter daran glauben.