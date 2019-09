Red Velvet Hair: Dieser herbstliche Haartrend erobert gerade Instagram

Ich muss ja gestehen, dass weinrote Haare bei mir gemischte Gefühle auslösen. Einerseits finde ich ein tiefes, leuchtendes Bordeaux wirklich sehr schön, weil es so warm, gemütlich und elegant wirken kann. Ein farbliches Äquivalent zur Kaschmirkuscheldecke an einem verregneten Sonntag, wenn du so willst. Andererseits weckt der Farbton leider auch Erinnerungen an eine dunkle Zeit meiner Vergangenheit, als mein Interesse an Mode bei einem Shirt mit der Aufschrift „Zicke“ begann und endete.