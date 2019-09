5 Gesichtspuder, die zwar mattieren aber mit denen du deinen Glow nicht verlierst

Wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich mir auf YouTube „Raffas Plastic Life “ an. Das meist geklickte Video der Trans-Frau aus der Schweiz nennt sich „ehrliche (sic) No Make-up Look Tutorial“ – alles in Großbuchstaben aber ich will hier nicht so rumschreien. Darin zeigt sie mit viel Humor, Sarkasmus und Ironie auf, wie man einen natürlichen Look schminkt, indem man aber möglichst viele Produkte übereinander aufträgt. Den Term „matte Fresse“ habe ich direkt in meinen Sprachgebrauch aufgenommen, ihre nicht ganz ernst gemeinten Techniken jedoch nicht.