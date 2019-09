Mit diesen Produkten hält dein Make-up garantiert länger als gewöhnlich

Wer kennt das nicht? Erst checkt man sich kurz vorm Losgehen noch im Spiegel und ist so vom Make-up überzeugt, dass sogar noch ein Selfie her muss. Und dann, nur wenige Stunden, Tanzeinlagen oder hitzige Gespräche später, erhascht man beim Gang zur Toilette einen zufälligen Blick in den Spiegel und wird dort von einem traurigen Clown aka dem eigenen Spiegelbild angelächelt. Denn die Mascara hat sich mittlerweile unters Auge abgesetzt, die glänzende Haut gewährt allen Poren freie Sicht und der Lippenstift sitzt irgendwo zwischen Mundwinkel und Kinn.